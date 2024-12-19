Многодетные семьи смогут покупать билет на самолет со скидкой 50%

Такое поручение во время итоговой пресс‑конференции дал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил решить проблему продажи авиабилетов многодетным семьям со скидкой 50%.

Многодетные семьи и сейчас имеют право покупать билеты на самолет за полцены от стандартного тарифа. Однако авиакомпании идут на хитрость: вводят собственные небольшие скидки, после чего тариф становится нестандартным, а семьи теряют право на льготу.

«Эта практика должны быть прекращена. Даю поручение разобраться с этой проблемой до 14 января 2025 года», — заявил Владимир Путин.

Во время итоговой пресс-конференции к президенту обратилась мать пятерых детей из Сургута Анна Шенкао. Женщина рассказала, что ее семья хотела бы поехать летом на отдых, однако цена билетов на самолет превышает 140 тысяч рублей, эта сумма является неподъемной.