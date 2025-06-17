Многодетные семьи из Челябинской области получают выплату на автомобиль

Ее размер может доходить до 1,5 млн рублей

В 2025 году десять многодетных семей из Челябинской области получили единовременную выплату на покупку автомобиля. Эта мера поддержки является частью программы помощи семьям, инициированной губернатором Алексеем Текслером в Год семьи, сообщило министерство социальных отношений Челябинской области.

Министр социальных отношений Наталья Лугачева отметила, что за два года действия программы выплату получили 15 семей.

Право на выплату имеют семьи, воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. Обязательным условием является наличие у одного из родителей водительских прав категории «В». Также родители не должны иметь судимостей или штрафов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В 2025 году размер выплаты составляет 70% от стоимости автомобиля, но не более 1 560 000 рублей. Сумма выплаты ежегодно индексируется.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. Более подробная информация доступна на официальном сайте министерства социальных отношений.

Автор: Дарья Давтян