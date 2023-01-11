Многодетные семьи из Челябинской области могут оформить пособия дистанционно

Достаточно подать заявление на региональном портале госуслуг

С января 2023 года многодетные семьи Челябинской области могут оформлять региональные выплаты дистанционно, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

На региональном портале госуслуг семьи могут подать заявления на такие меры социальной поддержки, как:

— ежемесячное пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг (1 492 рубля);

— и ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей (14 140 рублей).

«По поручению губернатора Алексея Текслера мы переводим региональные меры социальной поддержки в формат социального казначейства. Южноуральцам больше не нужно лично обращаться в органы социальной защиты населения или в МФЦ. Для получения услуги необходимо только заявление, все остальные сведения будут получены в рамках межведомственного взаимодействия. Еще одно удобство порталов — можно отследить статус заявления»,

— рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Ранее в формат социального казначейства перевели областное пособие при рождении ребенка (6 360 рублей).

О других пособиях, которые можно оформить в электронном виде, читайте здесь

Кстати, если услугу можно оформить на федеральном и региональном порталах, следует подавать только одно заявление.