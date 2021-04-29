Многодетные семьи три года ждут обещанной дороги к своим земельным участкам

Но ждать их предстоит еще три года. В администрации объясняют, что делать пути сейчас нет смысла

Многодетные семьи получили в качестве государственной поддержки земельные участки в поселке Северный Сосновского района. На этой земле они могут построить дом и вести хозяйство. Только вот дороги и коммуникации в поселки за три года (с момента передачи людям участков) до сих пор не появились. Владельцы участков просят помощи у властей, ведь добираться до своих угодий им приходится с большими препятствиями.

С 2018 года Минимущества Челябинской области начало передавать в собственность земельные участки в поселке Северный семьям, воспитывающим трех и более детей и нуждающимся в жилье.

«На территории региона действует закон „О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном участке“. Право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков имеют семьи, в том числе неполные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет)», — ответили ИА «Первое областное» в региональном Минсоце.

Люди оформили эти участки, а затем столкнулись с главной проблемой — бездорожьем. Строить дома на участках, к которым нет подъездных путей, оказалось непросто.

«Мы сейчас строимся, вкладываем все свои ресурсы в строительство дома. Пока у нас залит фундамент, в этом году мы будем поднимать коробку и утеплять дом. В следующем году планируем переехать, но отсутствие дороги — это, конечно, печально. Часто приходится оставлять машины далеко от участка и идти пешком по грязи. Мы не можем привезти на участок материалы. У нас соседи везли теплицы и завязли, вызывали трактор, чтобы вытянуть его с поля», — рассказала одна из владельцев участка в поселке Северный Людмила.

Многодетные семьи, получившие участки как нуждающиеся, неоднократно обращались за помощью в администрацию президента, в правительство Челябинской области и в администрацию Сосновского района.

«Глава района сперва отвечал, что не было финансирования. Сейчас говорят, что строительство дорог планируется, но только в 2023 году, потому что в 2021 и 2022 году к участкам будут тянуть коммуникации — подведение воды и канализации. Говорили, что в апреле уже начнут работы, но уже конец месяца и никаких работ не ведется», — добавила собеседница ИА «Первое областное».

В районной администрации ответили, что планы по строительству дороги к поселку есть. Но реализовать проект будет возможно не раньше 2023 года.

«Проект строительства дорог улично-дорожной сети поселка Северный разработан в соответствии с муниципальным контрактом. В настоящее время проектно-сметная документация проходит предварительную проверку Главгосэкспертизы. До 2023 года строительство дорожного полотна не рассматривается, поскольку в 2021—2022 годах в поселке Северный проводится строительство объектов инженерной инфраструктуры: внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов малоэтажной застройки. Устройство дорожного полотна с асфальтовым покрытием будет возможно после завершения данных работ», — сообщили в администрации Сосновского района.

После получения положительного заключения госэкспертизы проекта на строительство дороги администрация направит в Миндортранс Челябинской области заявку на выделение субсидий в 2023 году.

В региональном Минстрое, который отвечает за строительство коммунальной инфраструктуры к жилым районам, подтвердили, что в поселке начинаются работы по укладке сетей.

«Планируется строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов малоэтажной застройки экономического класса на земельных участках, расположенных в поселке Северный в Сосновском районе. Работы уже начались. Ввод объекта в эксплуатацию по контракту — не позднее 30 декабря 2023 года», — уточнили в ведомстве.

Жить еще три года без дороги — перспектива не радужная. Отсыпать проблемные места дороги к своим участкам их владельцы планируют самостоятельно, за свой счет.