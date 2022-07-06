Многодетные семьи и пенсионеры из Челябинской области будут получать ежемесячную помощь

За три месяца Фонд «Русь» уже раздал нуждающимся более 330 килограммов продуктов

Челябинское отделение Фонда продовольствия «Русь» в течение года будет ежемесячно помогать трем тысячам семей из Златоуста, Магнитогорска, Копейска, Троицка, Коркино и других городов региона. В феврале 2021 года «Русь» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Челябинской области, Фонд стал региональным оператором бесплатной продуктовой помощи. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал на складе фонда, который посетила 6 июля председатель попечительского совета Фонда «Русь» Ирина Текслер.

Проект благотворительной продовольственной помощи нуждающимся семьями будет называться «Банк еды» и стартует уже в конце июля этого года.

«Русь» будет помогать многодетным семьям, подтвердившим свой статус нуждаемости документально, одиноко проживающим пенсионерам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.





Склад, где волонтеры «Руси» получают продукты, фасуют наборы и выдают их подопечным, посетила председатель попечительского совета Фонда «Русь» Ирина Текслер.





«Челябинское отделение Фонда „Русь“ стало первым в стране региональным „Банком еды“. 10 тысяч семей ежемесячно получают от Фонда помощь. С нас теперь берут пример, как создавать подобные системы», — отметила Ирина Текслер.

С января по май этого года Фонд раздал более 333 килограммов продуктовой помощи, 175 килограммов из них — от местных благотворителей.





Недавно челябинское отделение Фонда «Русь» выиграло конкурс Фонда президентских грантов. Проект «Банк еды» получил грант на сумму 1,5 миллиона рублей, а также 11 миллионов в качестве софинансирования. Так получится помочь еще трем тысячам семей.