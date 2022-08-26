Многодетные семьи Челябинской области получили 45 млрд рублей на погашение ипотеки

По объему выплат регион вошел в первую пятерку регионов страны

В Челябинской области более ста тысяч многодетных семей получили выплаты от государства на погашение ипотеки. По этому показателю регион вошел в пятерку лучших в стране. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает пресс-служба Минстроя Челябинской области.

«Многодетные семьи могли получить до 450 тысяч рублей. Общая сумма компенсаций составила 45,7 миллиарда рублей»,

— добавляют в пресс-службе.

Получить выплату можно через банк или через портал «Госуслуги». Возможность подавать заявку на субсидию через портал «Госуслуги» дополнительно упростила и ускорила процесс. Алгоритм оформления выплаты отражен в карточках, подготовленных ведомством.

Напомним, выплату могут получить родители, имеющие гражданство России и родившие третьего малыша не раньше 2019 года.