«Многодетные семьи могли получить до 450 тысяч рублей. Общая сумма компенсаций составила 45,7 миллиарда рублей», — добавляют в пресс-службе.
Получить выплату можно через банк или через портал «Госуслуги». Возможность подавать заявку на субсидию через портал «Госуслуги» дополнительно упростила и ускорила процесс. Алгоритм оформления выплаты отражен в карточках, подготовленных ведомством.
Напомним, выплату могут получить родители, имеющие гражданство России и родившие третьего малыша не раньше 2019 года.