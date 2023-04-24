«Платные муниципальные парковки в основном сосредоточены в центре города, местах досуга. Рядом располагаются больницы и поликлиники. Оставить транспорт на платной парковке часто не позволяет бюджет многодетных семей», — сетует инициатор законопроекта Виталий Пашин.
ЛДПР предлагает установить право многодетных семей бесплатно размещать одно легковое транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей, в период с 7 часов утра и до 20 часов вечера на площадках муниципальных автостоянок.