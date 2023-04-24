Многодетные семьи Челябинской области могут получить льготы на платных парковках

ЛДПР предлагает не брать с них деньги за стоянку

Парковки для многодетных семей в Челябинской области должны стать бесплатными. Законопроект об этом внесли в Заксобрание Челябинской области депутаты фракции ЛДПР, говорится в официальном телеграм-канале региональной ячейки партии.

«Платные муниципальные парковки в основном сосредоточены в центре города, местах досуга. Рядом располагаются больницы и поликлиники. Оставить транспорт на платной парковке часто не позволяет бюджет многодетных семей»,

— сетует инициатор законопроекта Виталий Пашин.

ЛДПР предлагает установить право многодетных семей бесплатно размещать одно легковое транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей, в период с 7 часов утра и до 20 часов вечера на площадках муниципальных автостоянок.