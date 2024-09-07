Многодетные семьи активно голосуют за преображение города

Родители отмечают, что Челябинск подходит для комфортной жизни

Многодетная мать и руководитель АНО «Союз родителей» Алена Чепиль взяла на избирательный участок в школу № 110 всех своих детей — учащихся 1‑го, 4‑го и 8‑го классов, чтобы показать им, что вклад каждого жителя города ценен для общества.

«Детям нужно демонстрировать личным примером важность своих действий и своего решения, чтобы формировать их будущую позицию. Дети у нас активные, они посещают с нами различные мероприятия, сегодня им интересно положить бюллетень в корзину», — говорит Алена Чепиль.

Муж Алены Чепиль, участник СВО, сейчас находится в командировке, но он тоже уже проголосовал. Дистанционно.

«Мы следим за жизнью города и видим, как в последние годы улучшается Челябинск. Я, как руководитель общественной организации, особенно интересуюсь мерами поддержки многодетных семей», — отметила Алена Чепиль.

Многодетная мать отметила преображение Челябинска, украшение города цветами, появление новых мест для прогулок. Особенно семью радует набережная, призналась она.