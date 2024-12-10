Многодетные могут попросить землю в любом уголке Челябинской области

Не обязательно ждать бесплатный участок по месту жительства

Многодетные семьи в Челябинской области получают бесплатно участки земли. Но иногда муниципалитет не располагает свободным нарезом. Как семье поступить в таком случае, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Прежде всего, семья имеет право получить денежную компенсацию взамен земельного участка. Заявление на эту выплату необходимо подавать в администрацию.

Но и с мечтой о земле расставаться не стоит.

«Семья может обратиться с заявлением в другой муниципалитет Челябинской области. Многодетная семья имеет право подать заявление в администрацию любого муниципалитета области — попросить принять ее на учет и обеспечить земельным участком», — говорит Евгения Майорова.

Также семья имеет право получить землю из перечня тех земельных участков, которые не были востребованы в течение одного года. Такой перечень каждый год публикуется на сайте министерства имущества Челябинской области.

Заявление должно быть подано до 31 января года, следующего за годом опубликования перечня земельных участков. Если на землю будет несколько претендентов, она достанется тому, кто подал заявление первым.