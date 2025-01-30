Многодетную жену участника СВО из Челябинска перевели на лечение в институт Склифософского

Женщина в тяжелом состоянии, ей нужна помощь лучших докторов страны

Институт скорой помощи имени Склифосовского согласился принять на лечение мать шестерых детей из Челябинска. Женщина попала в реанимацию с сердечным приступом на фоне других проблем со здоровьем и переживаний за мужа — участника СВО. В Москву челябинка в сопровождении бригады медиков вылетела сегодня после обеда, рассказали ИА «Первое областное» в аппарате депутата Госдумы Яны Лантратовой.

Ранее к Яне Лантратовой обратились родные Анастасии. Они просили оказать содействие в поиске столичных медиков, готовых взяться за лечение женщины. Депутат помогла провести телеконсилиум и договориться о переводе в НИИ Склифософского.

Челябинские врачи стабилизировали сложную пациентку, чтобы она дышала без ИВЛ. Это позволило совершить перелет до столицы.

«Я благодарю за содействие Минздрав региона и губернатора. Каждый день я нахожусь на связи с докторами и семьей. Также со мной связались неравнодушные южноуральцы, готовые оказать помощь семье и детям. Я держу ситуацию на контроле и буду делать все возможное, чтобы спасти многодетную мать», — рассказала Яна Лантратова.

За детьми сейчас ухаживает отец, которого отпустили из зоны спецоперации в отпуск и родная тетя.