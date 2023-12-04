Многодетную семью челябинцев выселяют на улицу из‑за долгов застройщика‑банкрота

Супруги купили жилье в ипотеку и сами сделали там ремонт

При покупке жилья в новом доме есть один способ чуть-чуть сэкономить: можно купить квартиру не у застройщика, а у подрядчика. Так и сделала семья Соколовых с тремя детьми из Челябинска. А спустя пять лет их поставили перед фактом, что сделку могут признать незаконной. Теперь супруги боятся остаться на улице с крупным непогашенным долгом. Мы спросили юриста, как такое возможно и есть ли шанс у семьи отстоять свои квадратные метры?

Шесть лет назад у челябинцев Соколовых родился второй ребенок. Тогда супруги жили в крохотной студии микрорайона Залесье. Детская комната представляла собой ковер 1,5 × 1,5 метра. Супруги стали искать квартиру побольше.

«Район нам нравился, мы решили искать жилье где-то рядом. И летом 2018 года остановились на панельном доме в микрорайоне Белый Хутор. Был вариант взять квартиру напрямую у застройщика или у его подрядчика. У подрядчика цена была ниже. И мы решили сохранить семейный бюджет, а также дать возможность подрядчику получить живые деньги», — рассказывает Светлана Соколова.

Для покупки квартиры супруги оформили ипотеку в банке ВТБ, заключили на нее договор бронирования с компанией «УралГазВода», которая выступала подрядчиком при строительстве дома. После того, как банк проверил чистоту сделки, супруги подписали документы в банке. В день сделки младшему сыну как раз исполнился год.

Квартиру сдали в черновой отделке. На обустройство и ремонт денег было не много, поэтому большую часть работы супруг Светланы сделал собственными руками — работал по вечерам, по выходным, от комнаты к комнате. От Светланы помощи было мало: она готовилась к рождению третьего малыша. В погашении ипотеки семье помог материнский капитал на второго ребенка и помощь от государства на третьего.

И вот спустя пять лет после сделки супруги получили письмо, в котором сказано, что застройщик — ООО «Алмаз» — стал банкротом, а конкурсный управляющий требует признать сделку по покупке квартиры недействительной и вернуть квадратные метры в собственность ООО «Алмаз».

«У нас был шок! А что так можно? Сначала ты продаешь квартиру, сделка проходит через банк, Росреестр. Мы платим за квартиру кредит, делаем ремонт, покупаем мебель, технику, платим коммуналку. Наши дети радостно бегают по коридору, клеят на стены свои рисунки, черкают на стенах карандашами. А потом все? Уходите на улицу!» — недоумевает Светлана.

Причем семья Соколовых не единственная семья, которая оказалась в затруднительном положении. Помимо них банкрот просит аннулировать еще около 10 сделок по продаже квартир.

В каком-то смысле это обычная процедура. Когда кто-то банкротится, управляющий должен проверить, не продавал ли должник имущество, чтобы уйти от уплаты долгов. И если факт мошенничества подтвердится, аннулировать сделку. Но в данном случае непонятно, почему конкурсный управляющий хочет поломать жизни честных людей.

Соколовы наняли адвоката и собираются идти в суд. Они еще не теряют надежды сохранить квартиру.

«Ситуация, когда конкурсный управляющий оспаривает сделки добросовестных приобретателей, не редка. Огромное сожаление вызывает тот факт, что проверка реальности сделок производится лишь в судебном процессе, а не заблаговременно до подачи заявления. Добросовестные приобретатели переживают, вынуждены нести расходы, а наказать заявителя фактически невозможно. Получить возмещение судебных расходов в последующем практически нереально, поскольку должник — банкрот», — говорит адвокат семьи кандидат юридических наук, доцент ЮУрГУ Полина Портянова.

Юрист считает, что Соколовы выиграют дело. Очень хочется, чтобы практика в указанной части изменилась и конкурсным управляющим возможно было бы подавать подобные заявления только при наличии реальных признаков недействительности.