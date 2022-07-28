Многодетную мать из Копейска через суд обязали вернуть маткапитал

Женщина незаконно продала дом, приобретенный при поддержке государства

Суд в Копейске обязал многодетную мать вернуть в бюджет полученный ею материнский капитал. Соответствующий иск подала прокуратура, которая выяснила, что женщина продала дом, купленный с использованием средств господдержки. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в прокуратуре Копейска.

«Установлено, что мать несовершеннолетних детей не исполнила обязательство по оформлению жилого дома в общую собственность всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей. Впоследствии жилой дом она продала третьему лицу», — пояснили в прокуратуре.

В надзорном органе сочли, что продажа дома нарушает интересы государства и права детей женщины, поскольку противоречит цели господдержки — улучшению жилищных условий семьи.

Суд, куда обратился исполняющий обязанности прокурора города, удовлетворил его исковое заявление.