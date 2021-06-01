Многодетной семье из Магнитогорска вручили ключи от четырехкомнатной квартиры

Подарок получили тройняшки, оставшиеся через несколько дней после своего рождения без отца

Ксения Платонова из Магнитогорска — мама четверых сыновей. В ноябре прошлого года женщина родила тройню, а через несколько дней овдовела. В международный День защиты детей мэрия и руководство металлургического комбината поддержали семью: вручили матери ключи от четырехкомнатной квартиры и сертификат на 200 тысяч рублей для покупки мебели.

Ксения Платонова воспитывает четырех сыновей: старшему Данилу уже 15 лет, а однояйцевым тройняшкам Евгению, Богдану и Кириллу — полгода. Семья оказалась в трудном положении: большую радость от рождения мальчиков сменило горе — отец детей умер через несколько дней после появления их на свет.

Тогда на помощь семье пришли родственники и близкие. Администрация города выделила единовременную помощь 200 тысяч рублей.

«Писала на имя Сергея Николаевича письма с просьбой оказать материальную поддержку нашей семье, и администрация города не осталась в стороне, за что мы очень благодарна. С того самого момента, как наша семья переехала в Магнитогорск, мы живем на съемных квартирах», — рассказала Ксения Платонова.

В Челябинской области действует программа обеспечения жильем многодетных семьей. Платоновы были третьими в очереди. Но градообразующее предприятие и администрация решили сделать семье подарок и на безвозмездной основе предоставили большую четырехкомнатную квартиру. Семья начинает переезд уже завтра.