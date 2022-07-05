Отец семейства по ошибке выбросил пакет с документами в один из мусорных контейнеров поселка Кременкуль. Пропажу женщина обнаружила почти через сутки. И решила действовать — обратиться за помощью к сотрудникам полигона, где складируют мусор.
«19 июня в нашей семье появился четвертый ребенок. Девочка родилась маловесной, и поэтому врачи решили оставить ее под наблюдением. 23 июня я должна была оформлять документы на ее лечение. С вечера достала пакет с документами: свидетельства о рождении всех детей, паспорта, флюорографии. Мой супруг случайно выбросил все в помойку», — рассказала Ксения Эмиралиева.
Сначала Ксения позвонила в управляющую компанию и узнала, когда в последний раз вывозили мусор. Потом нашла номер водителя мусоровоза. Он-то и предложил поехать на полигон, где и будет выгружен мусор. На помощь матери пришли сотрудники сортировочного комплекса полигона. Среди шести тонн мусора пакет нашли спустя 15 минут — одна из сортировщиц заметила его в горе мусора.
«Конечно, это история со счастливым концом. Зачастую ценные вещи приходят в негодность уже в кузове мусоровоза — в процессе прессования содержимого или элементарно загрязняются, страдают от жидкостей. Часто бывает, что предмет обнаружен, но безвозвратно испорчен. Поэтому лучше все-таки не повторять такой опыт и внимательно следить за тем, что вы отправляете в мусорный контейнер», — говорит начальник смены сортировочного комплекса полигона ТБО в Полетаево Евгений Шевченко.
Напомним, отходы, которые поступают на «Полигон ТБО», проходят тщательную сортировку. Их разбирают на бумагу, картон, жесть, стекло, пластик, текстиль, органику и другие материалы. В 2021 году до 15% мусора были отобраны для дальнейшей переработки.