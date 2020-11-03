Мать с тремя детьми из Троицка переедет из неблагоустроенной съёмной квартиры в собственное жилье

Женщина обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека в регионе.

Послушать 00:00

Жительница Троицка, проживающая в неблагоустроенной квартире с тремя дочерьми, обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Женщина объяснила, что уже 10 лет снимает квартиру в доме барачного типа. Условия, в которых она вынуждена проживать, тяжелые: в помещении нет горячей воды, а уборная находится прямо на кухне.

Но и эту квартиру вскоре ей придется освободить. Из-за нехватки средств вся семья рискует оказаться на улице.

«Я работаю в школе учителем начальных классов, воспитываю трех дочерей. 10 лет живу на съемной квартире, которую в скором времени мне придется освободить. И я с семьей окажусь на улице, потому что снять жилье у меня нет финансовой возможности. Зима не за горами, что мне делать? Помогите мне, пожалуйста! К кому еще обратиться, я не знаю», — цитирует просьбу жительницы Троицка пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека.

Для того чтобы помочь женщине и ее детям, аппарат омбудсмена подключил к работе администрацию Троицкого городского округа. Жилищная комиссия рассмотрела заявление о предоставлении жилого помещения, после чего многодетной матери вручили ключи от жилья. В аппарате уполномоченного по правам человека региона подтвердили, что семья уже покинула старую жилплощадь и разместилась в новой.