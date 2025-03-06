Многодетной матери из Челябинска подарят трехкомнатную квартиру

Компенсацию за старую квартиру семья может потратить по своему усмотрению

Многодетная мать Екатерина Суханова, вдова погибшего в ходе СВО бойца, получит в дар трехкомнатную квартиру от челябинского мецената, сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

Семья, воспитывающая пятерых детей, проживала в аварийном доме на улице Цимлянской и рисковала остаться без жилья.

Подписание документов о дарении квартиры площадью 62 квадратных метра в микрорайоне Чурилово состоится 7 марта. Квартира будет состоять из студии и двух спален. Администрация Челябинска окажет семье полное юридическое сопровождение сделки.

Кроме того, семья получит денежную компенсацию за свою комнату в аварийном доме, подлежащем сносу. Эти средства смогут потратить на любые нужды.

Решение о помощи семье было принято после общественного резонанса, вызванного сложной жилищной ситуацией Екатерины Сухановой. Ситуацией занимался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава города Алексей Лошкин поблагодарил всех, кто помог решить этот непростой вопрос.