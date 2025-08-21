Многодетному отцу из Челябинской области удалили опухоль со страусиное яйцо

Образование находилось в легком

Хирурги городской клинической больницы № 8 провели уникальную операцию. Медики удалили из легкого 43-летнего пациента опухоль размером со страусиное яйцо. Образование давило на сердце и не давало свободно дышать. Сейчас мужчина идет на поправку и строит планы на дальнейшую жизнь.





В торакальное отделение ГКБ № 8 житель поселка Локомотивного Жанат Валеев попал в начале этого года. Мужчина жаловался на удушье, одышку и слабость. Компьютерная томография показала, что в правом легком Жаната огромная опухоль. Ее природу установили в другом лечебном учреждении.

Жанат сдал массу анализов и получил пугающий результат — онкология. Мужчине назначили четыре курса химиотерапии.

«Они дались мне очень тяжело. После каждого курса я сильно слабел — физически и морально. Для поддержки пришлось даже делать переливание крови. И все же опухоль терапии не поддавалась», — рассказывает Жанат.

Медики пришли к выводу, что спасти Жаната может лишь операция — опухоль нужно вырезать. И отправили пациента в главную онкоклинику нашей страны — Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина.

Перед поездкой столичные медики согласились прооперировать южноуральца. Но, осмотрев пациента, неожиданно отказались. У больного нашли серьезные осложнения: опухоль загноилась. Операция несла огромные риски.

И все-таки она состоялась. Вмешательство две недели назад провели челябинские доктора. Операция шла два часа. В оперзале работали три хирурга и опытная команда анестезиологов и медсестер.

«Совсем не редкость, когда хирурги удаляют опухоль больших размеров. Но эти опухоли, как правило, локализуются в животе, где много свободного места. Грудная клетка ограничена ребрами, в ней находятся сердце, пищевод, аорта, крупные сосуды, поэтому есть риск повреждения жизненно важных органов. Вот почему эта операция сложная и уникальная», — говорит заведующий отделением торакальной хирургии челябинской ГКБ № 8 Василий Фастаковский.

Челябинские хирурги заранее и в деталях спланировали ход операции. В итоге кровопотери практически не было, осложнений тоже, хотя хирургам пришлось подрезать сердечную сумку (опухоль проросла в перикард).

Опухоль оказалась еще больших размеров, чем показывала КТ. После вмешательства пациент сутки провел в реанимации, но его быстро перевели в простую палату. Через день Жанат уже встал на ноги и начал ходить, сейчас больной идет на поправку. Врачи надеются, что реабилитация будет успешной и молодой организм возьмет верх над недугом.

«Пока я везде ношу аппарат, помогающий расправлять больное легкое. Но чувствую себя хорошо: прошла одышка, я дышу свободно. Я благодарен лечащим докторам и всему персоналу больницы за то, что дали мне второй шанс», — благодарит врачей Жанат Валеев.

А врачи хвалят больного за его тягу к жизни.

«У пациента была неуклонная воля к выздоровлению. И сейчас он хочет скорее забыть последние месяцы как страшный сон», — замечают врачи.

Кстати, больничный на время болезни Жанат не оформлял. Уже два года он числится в декретном отпуске по уходу за младшей дочкой. А всего у мужчины три дочери. Две девочки в сентябре пойдут в школу. И конечно, им нужен здоровый и активный папа.