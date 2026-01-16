Многодетная семья магнитогорцев победила во всероссийском конкурсе для металлургов

Их отметили в двух номинациях

Жители Магнитогорска победили во Всероссийском конкурсе «Семья металлургов». Они также получили звания «Самая талантливая семья» и «Самая дружная семья», сообщает «Магнитогорский рабочий».

Евгений и Людмила Черкай и их пятеро детей представили Магнитогорский металлургический комбинат на конкурсе в Москве. Пять дней они проходили творческие и спортивные испытания, представили свою визитку, где рассказали о традициях, любви к городу, комбинату и благотворительному фонду «Металлург».

Кстати, это не первая победа семьи. Ранее мама, Людмила Черкай, победила в магнитогорском конкурсе красоты «Мама года — 2023».Тогда она выиграла полмиллиона рублей на покупку авто.

Победители отправились на экскурсию по новогодней столице, прогулялись по Александровскому саду и посетили ВДНХ, кремлевскую елку и цирк на Цветном бульваре.