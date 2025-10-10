Судебные приставы Челябинской области добились полного погашения долга перед многодетной матерью из Курганской области, муж которой трагически погиб в ДТП четыре года назад, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.
Авария произошла по вине водителя грузовика МАЗ, принадлежащего челябинской транспортной компании.
После длительных судебных разбирательств компанию-работодателя виновника обязали выплатить семье 593 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда и 40 тысяч рублей судебных издержек. Когда исполнительный лист поступил к приставам, они немедленно возбудили производство и применили жесткие меры: наложили арест на расчетные счета должника и запретили любые регистрационные действия с его автопарком, включая грузовики и прицепы.
Эти санкции оказались эффективными — организация оперативно перечислила всю положенную сумму. Права многодетной матери и ее детей восстановлены, деньги получены.
Помимо этого, организация будет ежемесячно выплачивать детям погибшего мужчины пенсии, пока им не исполнится 18 лет.