Многодетная мать получила компенсацию за гибель мужа в ДТП по вине челябинца

Транспортная компания будет также содержать детей погибшего из Курганской области до 18 лет

Судебные приставы Челябинской области добились полного погашения долга перед многодетной матерью из Курганской области, муж которой трагически погиб в ДТП четыре года назад, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Авария произошла по вине водителя грузовика МАЗ, принадлежащего челябинской транспортной компании.

После длительных судебных разбирательств компанию-работодателя виновника обязали выплатить семье 593 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда и 40 тысяч рублей судебных издержек. Когда исполнительный лист поступил к приставам, они немедленно возбудили производство и применили жесткие меры: наложили арест на расчетные счета должника и запретили любые регистрационные действия с его автопарком, включая грузовики и прицепы.

Эти санкции оказались эффективными — организация оперативно перечислила всю положенную сумму. Права многодетной матери и ее детей восстановлены, деньги получены.

Помимо этого, организация будет ежемесячно выплачивать детям погибшего мужчины пенсии, пока им не исполнится 18 лет.