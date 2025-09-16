Многодетная мать из Челябинской области пряталась от приставов за кроватью

Женщина много лет уклоняется от выплаты алиментов

В Еткульском районе Челябинской области 37‑летнюю жительницу села Коелги, уклоняющуюся от уплаты алиментов, судебные приставы нашли за кроватью под ворохом белья. Женщина пыталась спрятаться во время визита сотрудников РОСП, но была задержана, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

У матери троих детей, которая нигде не работает и ранее уже привлекалась к административной и уголовной ответственности, накопилась задолженность по алиментам, близкая к одному миллиону рублей. Женщина уже отбывала наказание в колонии‑поселении, однако за ум не взялась.

Когда приставы пришли к ней домой, чтобы принудительно доставить в отдел, должница спряталась за кроватью, прикрывшись ворохом белья. При задержании она вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью.

В результате на даму составили протокол по статье 17.8 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов. Теперь к ее долгу по алиментам добавится штраф за неподобающее поведение.