Мама четырех детей из Златоуста Алина Рахмонова открыла ателье по пошиву одежды на деньги, которые ей выделило государство. Женщина заключила социальный контракт и получила 250 тысяч рублей. Это средства, которые могут получить малообеспеченные южноуральцы для преодоления трудной жизненной ситуации. В 2021 году соцконтрактом воспользовались 2086 южноуральцев, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.
Алина Рахмонова из Златоуста давно мечтала открыть домашнее ателье. Шить она умеет, а вот средств на покупку дорогостоящего оборудования у женщины не было. Она услышала о социальном контракте и, недолго думая, подала заявку. После одобрения 250 тысяч рублей женщина купила оверлок и швейные машины для разных видов ткани.
«Я многодетная мама, поэтому много времени провожу дома с детьми. Мне всегда хотелось начать свое дело, к примеру, открыть ателье. Шить меня научили мама и бабушка, да и опыт имеется: изготавливала одежду для себя, родных и знакомых», — рассказывает Алина Амеровна.
Теперь она принимает заказы на дому. Свою мастерскую начинающая бизнес-леди пополнила гладильным оборудованием, мебелью, манекенами и расходными материалами.
На деньги соцконтракта можно пройти переобучение, повысить квалификацию, найти работу или открыть собственное дело. В этом году максимальный размер выплаты увеличился до 250 тысяч рублей благодаря федеральному софинансированию.
«Социальный контракт — это вклад в будущее конкретного человека и его семьи. Самое главное — получить долгосрочный эффект, помочь малоимущим южноуральцам реализовать свой потенциал и улучшить материальное положение. Благодаря господдержке жители области имеют возможность повысить квалификацию, пройти переобучение и освоить дополнительную профессию, чтобы в дальнейшем устроиться на хорошую работу, а также направить средства на небольшой бизнес», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.
Оформить социальный контракт могут семьи, в которых доход на человека за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума. За государственной помощью необходимо обратиться в управление соцзащиты, предоставив заявление и пакет документов. Тем, кто планирует открыть собственный бизнес, также потребуется представить разработанный бизнес-план.
Между тем в Челябинской области началась работа по оформлению выплаты на подготовку детей в школу.