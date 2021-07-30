Многодетная мама из Златоуста получила деньги на открытие бизнеса

Женщине выделили 250 тысяч рублей на свое ателье

Мама четырех детей из Златоуста Алина Рахмонова открыла ателье по пошиву одежды на деньги, которые ей выделило государство. Женщина заключила социальный контракт и получила 250 тысяч рублей. Это средства, которые могут получить малообеспеченные южноуральцы для преодоления трудной жизненной ситуации. В 2021 году соцконтрактом воспользовались 2086 южноуральцев, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.

Алина Рахмонова из Златоуста давно мечтала открыть домашнее ателье. Шить она умеет, а вот средств на покупку дорогостоящего оборудования у женщины не было. Она услышала о социальном контракте и, недолго думая, подала заявку. После одобрения 250 тысяч рублей женщина купила оверлок и швейные машины для разных видов ткани.

«Я многодетная мама, поэтому много времени провожу дома с детьми. Мне всегда хотелось начать свое дело, к примеру, открыть ателье. Шить меня научили мама и бабушка, да и опыт имеется: изготавливала одежду для себя, родных и знакомых», — рассказывает Алина Амеровна.

Теперь она принимает заказы на дому. Свою мастерскую начинающая бизнес-леди пополнила гладильным оборудованием, мебелью, манекенами и расходными материалами.

На деньги соцконтракта можно пройти переобучение, повысить квалификацию, найти работу или открыть собственное дело. В этом году максимальный размер выплаты увеличился до 250 тысяч рублей благодаря федеральному софинансированию.

«Социальный контракт — это вклад в будущее конкретного человека и его семьи. Самое главное — получить долгосрочный эффект, помочь малоимущим южноуральцам реализовать свой потенциал и улучшить материальное положение. Благодаря господдержке жители области имеют возможность повысить квалификацию, пройти переобучение и освоить дополнительную профессию, чтобы в дальнейшем устроиться на хорошую работу, а также направить средства на небольшой бизнес», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Оформить социальный контракт могут семьи, в которых доход на человека за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума. За государственной помощью необходимо обратиться в управление соцзащиты, предоставив заявление и пакет документов. Тем, кто планирует открыть собственный бизнес, также потребуется представить разработанный бизнес-план.

Между тем в Челябинской области началась работа по оформлению выплаты на подготовку детей в школу.