Многодетная копейчанка умерла на операционном столе в День матери

Двух дочерей и сына она воспитывала одна.

Юлии из Копейска было всего 34 года. Женщина одна воспитывала троих детей — 10-летнего сына и двух дочек — 5 лет и 11 месяцев. Отцов по документам у ребят не было, Юлия делала всё сама. Только пару раз она обращалась в местный фонд «Эстафета доброты» за небольшой помощью.

У Юлии были проблемы с сердцем и была запланирована операция по замене сердечного клапана. Всё складывалось хорошо: первая операция прошла успешно, девушка проходила реабилитацию и пошла на поправку. В минувшее воскресенье, 29 ноября, прямо в праздник — День матери — Юлия почувствовала себя плохо. Её сразу же доставили в операционную, где, к сожалению, женщина скончалась.

Забота о дочках умершей легла на плечи её младшей сестры Алёны. Девушке 21 год, сама она также воспитывает полуторагодовалого сына. Юлия и Алёна с детьми жили в одной квартире. Больше родственников у сестёр нет.

Старшего сына Юлии к себе забрала бабушка по линии отца. Знакомые семьи рассказали, что у пожилой женщины диагностировано онкологическое заболевание.

Председатель копейского благотворительного фонда «Эстафета доброты» Андрей Горланцев, куда незадолго до смерти обращалась Юлия, взялся помочь семье, которая лишилась матери и сестры.

«Полуторагодовалого сына Алёны постараемся пристроить в детский садик. Пятилетняя дочка уже ходит в садик, но у неё самой была операция на головном мозге. Сейчас у семьи ещё нет никаких пособий», — сказал Андрей Горланцев.

В настоящее время в фонде «Эстафета доброты» изучают, чем можно помочь детям. Будет осмотрена квартира, где живут Алёна и ребятишки, выяснят, что им требуется для жизни.

«Также поговорим с медиками, какую помощь оказать девочкам. Узнаем, может, есть у них какие-то хронические заболевания. Если детям и Алёне, которая внезапно стала многодетной матерью, нужна будет помощь юристов и психологов — всё организуем. В настоящее время также решаются вопросы обо всех нужных документах для детей, как минимум это пенсия по потере кормильца», — добавил Андрей Горланцев.

Отдельно отмечается, что пока вся помощь, которую получает семья, была оказана благотворительным фондом. В «Эстафете доброты» отметили, что в случае необходимости готовы обратиться к Уполномоченному по правам ребёнка в Челябинской области Евгении Майоровой или министру соцотношений региона Ирине Буториной — с ними Андрей Горланцев держит постоянную связь. Детям, которые так внезапно потеряли маму, теперь будут помогать всем миром.