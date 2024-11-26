Многодетная мама из Челябинской области выхаживает раненых бойцов под Донецком

Отважная женщина регулярно ездит в зону СВО

Жительница деревни Ужевка в Сосновском районе Эраида Шахова — мама не только семерых детей, но и десятков бойцов, раненных в зоне спецоперации в Донбассе. Женщина регулярно ездит в опасную зону, чтобы выходить военнослужащих и побаловать их вкусной домашней едой. О том, как она решила стать волонтером, Эраида Шахова рассказала нашим коллегам из издания «Сосновская нива».

В этом году Эраида познакомилась с жительницей Челябинска Верой Хамитовой. Не так давно женщина потеряла сына — парень героически погиб, выполняя задания спецоперации. После этого она начала помогать раненым бойцам.

«Вера Тагировна потратила все деньги, полученные после гибели сына, на помощь бойцам, которые проходят лечение в госпитале под Донецком. Я узнала о ее поездках и напросилась в помощницы. В первый раз отправилась в Донбасс в апреле, второй раз — в августе»,— рассказала Эраида Шахова.

Путь непростой: сначала женщины летят на самолете до Волгограда, затем пересаживаются на поезд до Ростова, а дальше их забирают и везут до госпиталя.

«Помогали медикам в военно-полевом госпитале. Парней с поля боя привозили, врачи сразу начинали оказывать помощь. А потом мы за ними ухаживали: умывали, поили, кормили, успокаивали разговорами»,— делится Эраида Шахова.

Волонтер признается, что обстановка в Донбассе страшная: и бомбежки бывают, и ракетные атаки. Но жалко ей не себя, а врачей и бойцов.

«Мы-то спрятаться можем, а докторам приходится и под обстрелами работать. Мальчишек тоже жалко, многие мне в сыновья годятся»,— говорит Эраида Шахова.

Несмотря на все опасности, жительница Сосновского района полна решимости продолжить поездки.

«Вера Тагировна снова зовет, говорит, накоптим гусей, побалуем ребят домашним».