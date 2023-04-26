Многодетная челябинка зарабатывает на организации пространства в шкафу

Открыть свое дело ей помогли курсы по программе самозанятых

Самозанятая из Челябинска Эльмира Сафина прошла специальные курсы и стала организатором пространства. Продвинуть свои услуги и получить первых клиентов женщине помог проект «Мое дело» центра «Мой бизнес», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сначала многодетная мама научилась грамотно использовать пространство для себя. Эльмира разработала систему хранения вещей и поняла, что ей это нравится и она хочет помогать организовывать пространство другим. Тогда она прошла специальные курсы и вскоре нашла первых клиентов среди знакомых. Но заказы быстро кончились, а для того, чтобы получать стабильный доход, нужны были новые клиенты. Тогда Эльмира прошла обучение по маркетингу про программе для самозанятых «Мое дело».

«До этого никогда не погружалась в тему продвижения, можно сказать, вся информация была для меня новой. Главное, что полученные знания я применяю до сих пор. Сам проект — это не только про обучение, это еще и про активное сообщество, где ты приобретаешь дополнительные навыки, можешь выйти из зоны комфорта, наладить деловые контакты и получить поддержку. Именно здесь отчетливо оформилась идея о создании компании, соединяющий в себе услуги клининга и организации пространства»,— рассказала многодетная мама.

Кроме того, Эльмира прошла еще одно обучение в центре «Мой бизнес» — интенсив «Самозанятые.PRO» и, получив комплексное понимание ведения деятельности, сама для себя определила дальнейший путь развития.

В центре «Мой бизнес» можно научиться не только маркетингу: недавно были открыты новые направления в разных городах региона. В числе направлений — фотограф, кондитер, парикмахер, бровист и другие. Обязательное условие обучения — регистрация в качестве самозанятого. На курсах участникам также подробно расскажут о применении налога на профессиональный доход.

Ознакомиться с полным перечнем направлений в городах и зарегистрироваться на обучение можно на сайте самозанятые74.рф.