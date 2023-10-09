Многочисленные ДТП стали причиной семибалльных пробок в Челябинске

Заторы зафиксированы во всех районах города

В Челябинске в понедельник, 9 октября, утром на дорогах произошло сразу несколько ДТП. Из-за аварий движение оказалось затруднено. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы оцениваются в семь баллов. Рассказываем, какие участки лучше объехать, чтобы не потерять много времени в дороге.

Сразу две аварии произошли на проспекте Победы, в результате движение оказалось затруднено на участках от улицы Горького до автодороги Меридиан и от Чайковского до Свердловского проспекта. Крупный затор образовался на улице Первой Пятилетки на подъезде к улице Труда.

Стоит движение на проспекте Ленина на участке от улицы Танкистов до Свободы. Затруднено движение по автодороге Меридиан в сторону Копейского шоссе, а также на самом шоссе.

Большие пробки образовались на улицах Доватора, Курчатова и Воровского. Затруднено движение на нескольких участках Свердловского проспекта, в том числе из-за ДТП.

Авария стала причиной пробки на улице Братьев Кашириных на пересечении с улицей Чичерина. Небольшой затор зафиксирован на улице Молодогвардейцев.