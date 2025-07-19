Сегодня, 19 июля, в Челябинской области выдастся погожий летний день без осадков и сильной жары — освежать воздух будет северный ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
Градусники в Челябинске покажут около +22°C. Малооблачно. Ветер преимущественно северного направления, около 5 метров в секунду.
Температура в Магнитогорске достигнет +18…+22°C. Солнечно. Ветер северный, слабый.
В Миассе потеплеет до +20°C. Ясно. Ветер северо-западного направления, 4 метра в секунду.
Столбики термометров в Златоусте поднимутся до +18°C. Малооблачно. Ветер северо-западный, около 4 метров в секунду.
Дневной прогрев в Троицке составит +22°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня ясно. Ветер северо-западного направления, до 5 метров в секунду.
В Бакале ожидается малооблачная погода и около +16°C. Ветер северо-западный, слабый.
Воздух в Верхнем Уфалее и Карабаше прогреется до +19°C. День выдастся солнечным. Ветер северо-западного направления, около 4 метров в секунду.
В целом температура в регионе будет варьироваться от +19 до +24°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер северный, северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, локально порывы до 13 метров в секунду.