Много солнца и северный ветер прогнозируют в Челябинской области 19 июля

Температура воздуха будет комфортной

Сегодня, 19 июля, в Челябинской области выдастся погожий летний день без осадков и сильной жары — освежать воздух будет северный ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске покажут около +22°C. Малооблачно. Ветер преимущественно северного направления, около 5 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске достигнет +18…+22°C. Солнечно. Ветер северный, слабый.

В Миассе потеплеет до +20°C. Ясно. Ветер северо-западного направления, 4 метра в секунду.

Столбики термометров в Златоусте поднимутся до +18°C. Малооблачно. Ветер северо-западный, около 4 метров в секунду.

Дневной прогрев в Троицке составит +22°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня ясно. Ветер северо-западного направления, до 5 метров в секунду.

В Бакале ожидается малооблачная погода и около +16°C. Ветер северо-западный, слабый.

Воздух в Верхнем Уфалее и Карабаше прогреется до +19°C. День выдастся солнечным. Ветер северо-западного направления, около 4 метров в секунду.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +19 до +24°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер северный, северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, локально порывы до 13 метров в секунду.