Много солнца и +28 градусов обещают синоптики в Челябинской области 4 августа

Правда, кое-где все-таки может пройти слабый дождь

Сегодня, 4 августа, в Челябинской области ожидается теплая и преимущественно солнечная погода. Освежающий северный ветер сменится теплым южным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске покажут около +25°С. Солнечно. Ветер южного направления, слабый.

В Магнитогорске, Сатке и Златоусте потеплеет до +24°С. Переменная облачность. Ветер южный, около 2 метров в секунду.

Жителям Миасса и Снежинска достанется солнечная погода и +22°С. Ветер южного направления, до 3 метров в секунду.

Температура в Южноуральске и Пласте поднимется до +23°С. Пасмурная погода сменится ясной во второй половине дня. Ветер юго-западный, слабый.

Воздух в Аше и Симе прогреется до +27°С. День выдастся ясным. Ветер юго-западного направления, 2 метра в секунду.

Столбики термометров в Усть-Катаве зафиксируются на +25°С. Вероятен слабый кратковременный дождь. Переменная облачность. Ветер западный, слабый.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +23 до +28°С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, от 4 до 9 метров в секунду.