Сегодня, 4 августа, в Челябинской области ожидается теплая и преимущественно солнечная погода. Освежающий северный ветер сменится теплым южным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
Градусники в Челябинске покажут около +25°С. Солнечно. Ветер южного направления, слабый.
В Магнитогорске, Сатке и Златоусте потеплеет до +24°С. Переменная облачность. Ветер южный, около 2 метров в секунду.
Жителям Миасса и Снежинска достанется солнечная погода и +22°С. Ветер южного направления, до 3 метров в секунду.
Температура в Южноуральске и Пласте поднимется до +23°С. Пасмурная погода сменится ясной во второй половине дня. Ветер юго-западный, слабый.
Воздух в Аше и Симе прогреется до +27°С. День выдастся ясным. Ветер юго-западного направления, 2 метра в секунду.
Столбики термометров в Усть-Катаве зафиксируются на +25°С. Вероятен слабый кратковременный дождь. Переменная облачность. Ветер западный, слабый.
В целом дневной прогрев в регионе составит от +23 до +28°С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, от 4 до 9 метров в секунду.