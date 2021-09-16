Многие школы Челябинска перейдут на дистант во время выборов

Решение об отмене очных занятий принимает само учебное заведение

У взрослых — выборы, у детей — выходной. Многие школьники не пойдут на уроки в ближайшие пятницу, субботу и понедельник, так как спортзалы и фойе школ отдадут под избирательные участки. Учиться детям придется дистанционно — из дома. Кто определяет режим работы учебного заведения, рассказали в пресс-службе городского комитета по делам образования.

«Решение о работе школ, где расположены избирательные участки, принимается учреждениями самостоятельно. Если есть вероятность пересечения потоков, то образовательная организация вправе внести изменения в календарный учебный график и расписание занятий и организовать обучение в этот день в очно-заочной форме, в том числе с использованием дистанционных технологий»,

— пояснила ИА «Первое областное» пресс-секретарь комитета по делам образования администрации Челябинска Екатерина Самарина.

В отдельных классах в дни выборов дети отправятся на экскурсии.

Сами выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября.