«Многие не лечатся, высокая смертность»: как выглядит Челябинская область в ВИЧ-рейтинге регионов

Ситуацию с ВИЧ-инфекцией оценил благотворительный фонд «Нужна помощь»

Аналитики проекта «Если быть точным» обновили рейтинг российских регионов по ситуации с ВИЧ. В основу рейтинга легли данные за 2019 год. Челябинская область заняла в нем не самое позитивное место.

Все регионы России аналитики разделили на пять групп. Самая благополучная — группа А, самая проблемная — группа Е.

«В 2019 году Челябинская область попала в группу D. То есть проблема ВИЧ здесь выражена выше среднего. В 2018 году регион находился в самой проблемной группе. Челябинская область — в целом неблагоприятный регион по ВИЧ. Из года в год она попадает в группу E или же в группу D», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» аналитик проекта Ксения Бабихина.

Составители рейтинга выделяют три главные проблемы Челябинской области.

1. Относительно высокая смертность от ВИЧ — по этому показателю в 2019 году регион находился в первой десятке.

2. Также область вошла в топ-20 по заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

3. На диспансерном учете в 2019 году состояли всего 57% южноуральцев, живущих с ВИЧ. Все остальные не получают антиретровирусную терапию, которая позволяет снизить вирусную нагрузку практически до нуля: при таком состоянии человек становится незаразным для окружающих и сам не страдает от опасной инфекции.

В областном центре СПИДа не взялись комментировать этот рейтинг. Уже в начале марта здесь подведут свои итоги 2020 года.

Но мы сравнили результаты рейтинга с данными Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ за 2019 и 2020 год.

Так, по итогам 2019 года Челябинская область вошла в число регионов, где заболеваемость ВИЧ превышает среднюю по России. С показателем «130 случаев заражения на 100 тысяч населения» мы разделили второе место с Иркутской областью. По данным за девять месяцев 2020 года, мы поднялись на третье место в России, пропустив вперед Свердловскую область.

Также в 2019 году мы занимали шестое место в России по пораженности ВИЧ-инфекцией: на каждые сто тысяч населения приходилось 1 324 ВИЧ-инфицированных. За девять месяцев 2020 года эта цифра подросла до 1 357 человек на сто тысяч населения, мы остаемся на шестом месте.

Напомним, проект «Если быть точным» создан благотворительным фондом «Нужна помощь». Фонд давно собирает и анализирует статистику по социальным проблемам. Рейтинги регионов по ВИЧ составляются с 2014 года.