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/ Всемирный фонд природы высоко оценил работу ММК на благо экологии

Всемирный фонд природы высоко оценил работу ММК на благо экологии

Комбинат возглавил один из экологических рейтингов.
сегодня в 18:57
  |  Общество

Работа Магнитогорского Металлургического Комбината в области экологии была высоко отмечена Всемирным фондом природы. Рейтинг инициировал российский филиал организации и программы ООН по окружающей среде. Расчет был проведен Национальным Рейтинговым Агентством на основании данных о деятельности компаний, которые имеются в публичном пространстве.

Итоговый список формировался по результатам анализа трех составляющих: экологический менеджмент предприятия, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации. Магнитогорский Металлургический Комбинат оказался в числе победителей в разделе «Воздействие на окружающую среду» рейтинга экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний.

В течение многих лет на ММК отмечается положительная динамика по экологическим показателям, ставшим критериями оценки предприятий в данном разделе рейтинга. В числе крупнейших природоохранных проектов, реализованных ММК в прошлом году — реконструкция сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкция газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном цехе, а также строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей ¹ 9 и ¹ 10. В ноябре текущего года в акватории Магнитогорского водохранилища введен в эксплуатацию комплекс гидротехнического сооружения — ключевой элемент реконструкции системы оборотного водоснабжения ММК. Данные проекты позволили существенно снизить технологическую нагрузку на окружающую среду. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Отметим, что с 2013 по 2017 год инвестиции ММК в природоохранную деятельность составили более 11 миллиардов рублей. Общие же капитальные вложения металлургического гиганта с 2018 по 2025 годы составят более 38 миллиардов. По заверению пресс-центра ММК, они обеспечат кардинальное снижение негативного воздействия на окружающую среду.

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