ММК и «МегаФон» тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья

После завершения пилотного проекта его тиражирование планируют и на других объектах

В горно-обогатительном производстве ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» запущен пилотный проект на базе интернета вещей. Впервые на Урале для автоматического контроля транспортировки, погрузки и складирования железорудного сырья «МегаФон» внедрил систему позиционирования на саморазгрузочных тележках. Решение позволяет с точностью до полуметра определить их местоположение и направление перемещения, а также оптимизирует весь технологический цикл.

В рамках проекта на ленточном конвейере в цехе подготовки аглошихты «МегаФон» внедрил программно-аппаратный комплекс с использованием технологии беспроводной сверхширокополосной передачи данных Ultra WideBand (UWB). Теперь сотрудники предприятия могут точно отследить движение объектов. Автоматизация процессов, онлайн-контроль движения грузов, исключение ошибок из-за человеческого фактора, повышение точности состава сырья — плюсы, которые уже оценили на производстве.

«Выбранная „МегаФоном“ технология, помимо точности, отличается высокой помехоустойчивостью, что крайне важно в условиях работы в цехах комбината. Внедрение системы позиционирования саморазгрузочных тележек должно решить такие задачи как повышение точности складирования сырья, улучшение качества производственного процесса за счет уменьшения колебаний химического состава сырьевой массы, а также уменьшение временных затрат и минимизацию ошибок при производственных процессах», — подчеркнул начальник горно-обогатительного производства ПАО «ММК» Андрей Полинов.

«Мы провели монтаж, наладку и сдачу в опытно-промышленную эксплуатацию фрагмента системы позиционирования саморазгрузочных тележек, охватывающего несколько пролетов технологической галереи. Выбранная нами технология UWB обеспечила необходимую точность позиционирования — в пределах полуметра. Транспортная метка, установленная на тележке, перемещается относительно имеющейся на территории галереи системы анкеров, а специальное программное обеспечение вычисляет координаты метки. Затем графическая информация о местоположении тележки поступает диспетчеру в онлайн-режиме и сохраняется в базе данных с временными отрезками», — отметил директор по развитию цифровых проектов «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.

После завершения пилотного проекта в цехе подготовки аглошихты «МегаФон» и ММК планируют его тиражирование на других объектах горно-обогатительного производства компании.