Митрополит Челябинский и Миасский Алексий временно возглавил Златоустовскую епархию

Он сменит епископа Петра, отправленного в Запорожскую область

Златоустовскую епархию временно возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Как сообщают в Челябинской епархии, он заменит епископа Петра, которого Синод отправил в Запорожскую область.

О переназначении епископа Петра стало известно 15 мая, решение о кадровых перестановках приняли на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.

«По итогам обсуждения Синод постановил епископу Златоустовскому и Саткинскому Петру быть Преосвященным Бердянским и Приморским, освободив его от управления Златоустовской епархией», — сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Епископ Петр, фото предоставлено пресс-службой Челябинской епархии

Напомним, епископ Петр был назначен Преосвященным Златоустовским и Саткинским в октябре 2023 года.