Митрополит Челябинский и Миасский Алексий удостоен высокой награды Русской православной церкви

Глава Челябинской митрополии отмечает 50-летний юбилей

Сегодня, 12 мая, митрополит Челябинский и Миасский Алексий во Владимирском храме кафедрального собора Рождества Христова был награжден орденом преподобного Сергия Радонежского III-й степени. Это высокая награда Русской православной церкви, которая была вручена главе Челябинской митрополии по поручению патриарха Кирилла, сообщили в пресс-службе митрополии.

Кроме того, патриарх Кирилл поздравил митрополита Челябинского и Миасского с 50-летним юбилеем. Поздравление зачитал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Также Викентий подарил владыке Алексию икону cвятителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, первого архиерея Ташкентской и Среднеазиатской епархии.

Поздравили митрополита Челябинского и Миасского Алексия с юбилеем и награждением также другие митрополиты и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Все они присутствовали во Владимирском храме Христорождественского собора.