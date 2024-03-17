Митрополит Челябинский и Миасский Алексий рассказал, как правильно просить прощения

17 марта верующие отмечают Прощеное воскресенье

Сегодня, 17 марта, православные отмечают Прощеное воскресенье. В этот праздник, который отмечается накануне Великого поста, принято просить прощения и прощать других. Вечером 16 марта в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в Челябинске прошло всенощное бдение, которое возглавили митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима и епископ Троицкий и Южноуральский Павел. Митрополит Алексий рассказал верующим, как правильно просить прощения.

«По церковной традиции в этот день люди испрашивают друг у друга прощения. Но просьба о прощении не должна быть безличной. Мы должны осознавать, кого и чем мы обидели, огорчили, с кем поступили несправедливо. И у каждого из них от души попросить прощения», — сказал митрополит Челябинский и Миасский.

Затем, во время чтения канона, епископ Троицкий и Южноуральский Павел помазал прихожан освященным елеем.

Кстати, неспроста Прощеное воскресенье отмечают перед Великим постом. Согласно традициям, приступать к посту следует с легким сердцем и чистой душой. Ведь Великий пост — это не только воздержание от некоторой пищи, а духовно-аскетическая практика, во время которой готовятся к светлому празднику Пасхи.

По народному календарю Прощеное воскресенье совпадает с проводами зимы. В этот день принято приглашать друг друга в гости, угощать блинами и веселиться.