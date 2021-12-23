Митрополит Челябинский Алексий стал членом Общественной палаты Челябинской области

Он сменил Митрополита Григория, который стал главой Екатеринодарской и Кубанской митрополии

Законодательное собрание Челябинской области утвердило нового члена Общественной палаты Челябинской области. Им стал митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Теперь в состав ОП региона входят 57 членов, как и положено по закону.



Митрополит Алексий занял в Общественной палате место митрополита Челябинского и Миасского Григория, который сейчас стал главой Екатеринодарской и Кубанской митрополии.

«Благодарю депутатов Законодательного собрания за избрание меня членом Общественной палаты Челябинской области. Постараюсь оправдать доверие, которое мне оказано. Как известно, общественные палаты являются одним из самых значительных институтов гражданского общества. Важно, чтобы в них были представлены крупнейшие религиозные конфессии. Постараюсь внести свой вклад в обсуждение и поиск решения насущных проблем нашего края», — рассказал митрополит Алексий.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий, в миру Орлов Владимир Павлович, с апреля 2021 года является главой Челябинской митрополии и управляющим Троицкой епархией.