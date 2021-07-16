Митрополит Алексий поздравил южноуральцев с Днем металлурга

На Южном Урале этот праздник давно стал народным

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий поздравил металлургов Южного Урала с профессиональным праздником, который отмечается 18 июля. Текст послания распространяет информационно-издательский отдел Челябинской епархии.

«Ваш тяжелый и незаменимый труд на Южном Урале почетен и уважаем. Во многих семьях профессия металлурга передается из поколения в поколение. Издавна Урал был известен как территория, богатая полезными ископаемыми. На протяжении трех столетий металлургия определяет характер Урала, объединяет десятки тысяч людей. Сегодня она по-прежнему является становым хребтом экономики Челябинской области, ее гордостью. Вот почему День металлурга на Южном Урале стал поистине всенародным праздником», — обращается к работникам и ветеранам металлургической отрасли владыка.

Митрополит Алексий поблагодарил металлургов Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Верхнего Уфалея, Златоуста, Каслей, Аши, Сатки, Пласта и Карабаша за мастерство и преданность своему делу и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.