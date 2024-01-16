Митрополит Алексий поздравил челябинских журналистов с Рождеством

Для представителей СМИ епархия организовала профессиональный конкурс

Сегодня, 16 января, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе митрополит Челябинский и Миасский Алексий провел встречу с руководителями областных СМИ. Владыка Алексий поздравил журналистов с праздником Рождества Христова и ответил на вопросы.

Представителей СМИ заинтересовало строительство новых храмов и восстановление исторических зданий в регионе. Митрополит отметил, что заброшенных церквей в Челябинской области нет, все закреплены за приходами. Даже в храмах, требующих реконструкции, совершаются богослужения.

К празднику Светлой Пасхи в Христорождественском кафедральном соборе планируют открыть нижний храм.

«Работы подходят к концу, мастера сделали красивые росписи. Храм станет настоящим украшением города», — отметил владыка Алексий.

Митрополит рассказал и о планах строительства на территории челябинской областной больницы № 3 храма в честь страстотерпца Евгения Боткина — врача царской семьи. Церковь хотят посвятить подвигу медиков, которые спасали жизни людей в пандемию и на СВО.

Руководитель епархиальной комиссии по канонизации святых протоиерей Борис Кривоногов отметил первые результаты работы по прославлению Евдокии Чудиновской. Челябинская епархия собирает документы для канонизации старицы из села Чудиново Октябрьского района.

Челябинская епархия объявила конкурс профессионального мастерства журналистов региона, пишущих на тему православия, «Златое слово». С положениями конкурса можно ознакомиться на сайте Челябинской митрополии Русской православной церкви.