Митрополит Алексий освятил челябинский аэропорт

Молебен приурочили к предстоящему Дню гражданской авиации

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил корпуса и взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Челябинск имени И. В. Курчатова, сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе Челябинской епархии.

Молебен на всякое доброе дело прошел в преддверии Дня работника гражданской авиации, которое будет отмечаться 9 февраля. Праздник был учрежден президентским указом в 2013 году. Памятная дата привязана к принятию в 1923 году постановления Совета труда и обороны РСФСР, положившего начало гражданскому воздушному флоту в России. В 2023 году исполнится 100 лет со дня этого события.

После совершения молебна священнослужители окропили святой водой все здания аэропорта и взлетно-посадочную полосу.

В пресс-службе челябинского аэропорта корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что ранее объекты аэропорта не освящалась.