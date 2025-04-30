Митинг-концерт, автопробег и другие события состоятся на Южном Урале в Первомай

Мероприятия объединят полмиллиона горожан

Челябинская область готовится к масштабному празднованию Первомая, приуроченному к знаменательным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 120-летию профсоюзного движения в России и 35-летию образования ФНПР. Празднование пройдет под девизом «Доблестный труд — гарантия Победы!» и станет демонстрацией солидарности и единства профсоюзного движения региона, объединяющего почти 500 тысяч человек, сообщают в Федерации профсоюзов Челябинской области.

Центральным событием в Челябинске станет митинг-концерт в парке имени Ю. А. Гагарина 1 мая (0+). Во время празднования состоится церемония награждения профсоюзных работников и активистов, отражающая важную роль профсоюзов в защите прав трудящихся и улучшении условий труда.

Также запланировано заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, подчеркивающее конструктивное взаимодействие профсоюзов, работодателей и государства в решении социально-трудовых вопросов.

Состоится масштабный автопробег для профсоюзного актива по военно-патриотическому маршруту Челябинск — Екатеринбург — Пермь — Челябинск.

Мероприятия пройдут и в других городах и районах области. Так, митинги запланированы в Златоусте, Снежинске, Аргаяшском и Сосновском районах. В Миньяре состоится праздник «Мир! Труд! Май!» с шествием трудовых коллективов. Трехгорный порадует горожан праздником с интерактивными площадками, мастер-классом и профориентационным квестом. В Каслях пройдет легкоатлетическая эстафета. Аша подготовила акцию по посадке деревьев «Майская яблоня», детский велопробег и концерт. В этот же день состоится день открытых дверей на Ашинском металлургическом заводе. В Симe жителей ждет концертная программа «Победный май».

Во всех муниципалитетах пройдут встречи в трудовых коллективах и собрания с участием социальных партнеров, посвященные вкладу профсоюзов в развитие региона, роли человека труда в достижении национальных целей, чествованию трудовых династий и наставников, а также спортивные и патриотические мероприятия для семей и молодежи.

Профсоюзы Челябинской области продолжают активно работать над улучшением условий труда, защитой прав работников, внедрением наставничества и решением других актуальных проблем социально-трудовой сферы, включая вопросы достойной заработной платы и соблюдение трудового законодательства, отметил председатель организации Олег Екимов в интервью «Нашему утру». Празднование Первомая — это не только праздник, но и возможность привлечь внимание общественности к этим важным вопросам.