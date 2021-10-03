Мишустин упростил получение средств реабилитации для граждан с инвалидностью

Премьер-министр РФ подписал соответствующее постановление

Россияне с инвалидностью смогут подавать полный пакет документов на получение технических средств реабилитации через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте федерального правительства.

«Сейчас в дистанционной форме можно отправить только заявление. После этого все равно требуется лично принести в органы соцзащиты оригиналы документов, подтверждающих право на получение той или иной услуги. Новый сервис портала упростит этот процесс. Сканы всех документов можно будет прикреплять к заявлению и в электронном виде отправлять в органы соцзащиты. После рассмотрения заявки в личный кабинет придет направление на получение нужного средства реабилитации или услуги»,— говорится в пояснительной записке.

Таким способом можно будет получить различные протезы, кресла-коляски, слуховые аппараты, услуги сурдоперевода, взять в помощь собаку-проводника и компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание. При запросе компенсации средства поступят на счет, указанный в заявлении.

Известно, что такой порядок будет действовать и для ветеранов, которым необходимы протезно-ортопедические средства.

Отметим, работа по переводу госуслуг в электронный вид ведется по поручению президента РФ.