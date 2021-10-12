Мишустин упростил подключение садовых участков к электросетям

Премьер-министр РФ внес изменения в правила технологического присоединения

Садоводам и дачникам станет проще провести электричество на свои участки. Накануне, 11 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами изменил правила технологического присоединения к электросетям, сообщает пресс-служба федерального правительства.

Теперь владельцы участков смогут самостоятельно подать заявку на подключение к электричеству. Ранее это приходилось делать через садоводческое товарищество, которое затем обращалось в сетевую организацию. Все это, по словам Мишустина, замедляло процесс присоединения.

Кроме того, теперь все необходимые коммуникации будут подводиться прямо к участку заявителя, тогда как ранее организации протягивали линию только до границ товариществ. Однако таким правом смогут воспользоваться только те дачники, которые подадут заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 КВт.

«Принятое решение сделает процедуру техприсоединения еще более доступной, поможет быстрее решить проблему подключения садовых участков к электросетям. Люди получат более понятные и прозрачные правила, не будут зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ»,— прокомментировал Михаил Мишустин.

На данный момент известно, что протягивать линию сетевые компании будут за фиксированную плату и в течение 30 дней.