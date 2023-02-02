Всего за 48 часов участники конкурса должны собрать команду и создать игру одновременно с тысячами разработчиков со всего мира. Для молодых разработчиков это отличная возможность научиться работать в команде, взаимодействовать с программистами, дизайнерами, композиторами и другими создателями игры.
«Участвовать в конкурсе могут и новички, и профессионалы. В жюри конкурса будут лидеры IТ-индустрии Челябинской области: Infinnity Solutions, GIGASCHOOL, CleverApps, Rusanov и Контур. Это значит, талантливые ребята смогут продемонстрировать свои навыки, получить предложение о стажировке в крупной IT-компании, а в будущем — стать сотрудником такой компании», — говорят организаторы регионального этапа конкурса.
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте Global Game Jam и присоединиться к мероприятию.
Кстати, все игры прошлых лет и их исходные коды доступны на официальном сайте GGJ.
Между тем Челябинск стал вторым городом в России после Новосибирска, в котором при спортивной школе открыли отделение киберспорта. На базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ первые участники пилотного в городе проекта будут осваивать азы компьютерного спорта под наблюдением квалифицированных специалистов.
Как из геймеров будут делать спортсменов, читайте в отдельном материале.