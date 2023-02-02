Мировой конкурс по разработке компьютерных игр пройдет в Челябинске

Global Game Jam стартует 3 февраля

С 3 по 5 февраля на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ пройдет юбилейный 10-й мировой конкурс по разработке компьютерных игр — Global Game Jam. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в вузе.

Всего за 48 часов участники конкурса должны собрать команду и создать игру одновременно с тысячами разработчиков со всего мира. Для молодых разработчиков это отличная возможность научиться работать в команде, взаимодействовать с программистами, дизайнерами, композиторами и другими создателями игры.

«Участвовать в конкурсе могут и новички, и профессионалы. В жюри конкурса будут лидеры IТ-индустрии Челябинской области: Infinnity Solutions, GIGASCHOOL, CleverApps, Rusanov и Контур. Это значит, талантливые ребята смогут продемонстрировать свои навыки, получить предложение о стажировке в крупной IT-компании, а в будущем — стать сотрудником такой компании»,

— говорят организаторы регионального этапа конкурса.