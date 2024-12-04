Mirel обвинили в ненадлежащей рекламе сладостей

В статье о тортах известной марки заметили слово «лучшие»

Челябинское УФАС России признало ненадлежащей рекламу сладостей, производимых под маркой Mirel. Публикация, нарушающая закон о рекламе, была обнаружена на региональном новостном сайте. О ней в УФАС сообщил житель города, рассказывает пресс-служба ведомства.

В рекламе содержались такие строки: «Какой десерт вызовет восторг у самого искушенного сладкоежки? …Узнаем, заглянув в волшебную страну Mirel, где выпекают лучшие сладости».

«Между тем законодательство запрещает использовать в рекламе слова „лучший“, „первый“, „самый“, создающие впечатление о превосходстве товара, без указания конкретных параметров сравнения», — напоминают в пресс-службе.

Рекламодателя привлекли к административной ответственности, а текст рекламы исправили на допустимый.

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