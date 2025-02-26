Мир ярче и прозрачней: отмечаем День стекломойщика

О лучезарной профессии рассказывает директор фирмы «АйRus» Руслан Кудабаев

Сегодня, 26 февраля, отмечается День стекломойщика. С приближением весны начинается подготовка квартир, офисов, фасадов магазинов к теплому сезону. Некоторые компании и жители многоквартирных домов ищут помощи у этих бравых ребят — промышленных альпинистов. Для этой работы требуются выносливость, хорошая физическая подготовка, быстрота реакции и желание сделать мир немножечко чище и светлее. А еще альпинисты становятся невольными (или вольными?) свидетелями жизни тех, кто наблюдает за ними внутри. Несколько милых историй ИА «Первое областное» рассказал промышленный альпинист, директор фирмы «АйRus» Руслан Кудабаев.

Бабушки хотят накормить

Как правило, мойку окон и балконов заказывают квартиранты больших ЖК. Они знают о приезде специалистов, и поэтому парнями по ту сторону стекла их не удивить. Наоборот, альпинистов любят встречать хлебом-солью. Особенно бабушки.

«Часто они предлагают нам чай. Один раз пожилая женщина хотела угостить пельменями. Было смешно, до сих пор вспоминаем. А так, подать воды в жару, насовать в карманы конфет — обычное дело», — рассказал Руслан.

Пикантный загар

Это произошло летом в ЖК «Ньютон»: спускающийся по тросу альпинист с намыленными принадлежностями для мойки заметил женщину. Она расположилась на лежаке своего балкона абсолютно нагая и принимала солнечные ванны. Заметив высотника, дама ничуть не смутилась.

«Хорошо, что у нас есть страховка. Хоть стой, хоть падай», — сказал Руслан.

Игривые котики

«Кошки очень интересуются нашей работой. Пушистые часто бегают по подоконнику, пытаются играть с мыльным раствором, который мы используем. Любопытные», — рассказал Руслан.

В его команде работают 26 промышленных альпинистов. Сезон начинается примерное с апреля и продолжается до осени.

«Высоты не боится никто из работников. Были такие, кто выполнял задания медленно — нам это не подходит. Важно делать все чисто и качественно. Материалы для мойки закупаем в спецмагазине. Средства после помывки выдерживают пять-шесть дождей легко. Помыть один балкон занимает около полутора часов времени, вместе с подготовкой снаряжения и сбором веревок», — поделился Руслан.

Робот или человек?

В век технологического прорыва ручной труд заменяют машины, и уже появились роботы и для мойки окон.

Представьте: на одной чаше весов человек — мойщик окон. С веселыми шутками, способный завести разговор с каждой бабушкой за окном и получивший приглашение на чай (или даже пирожки!). Он мастерски смахивает пыль с подоконников и расправляет шнуры с веревками, как ниндзя.

С другой стороны — робот — мойщик окон. Он строг и беспристрастен. Включился, проехал по стеклу — и всё!

«Но робот не помоет так, как человек. Плохо справляется с грязью в углах. А в новостройках, когда окна сильно грязные после ремонта, с налипшим герметиком, — тут машина точно не поможет», — считает Руслан Кудабаев.

Так что пока человек одерживает уверенную победу.

А еще промышленные альпинисты любят поздравлять клиентов с праздниками. Возможно, 8 марта красивые парни доставят женщинам цветы прямо в окна.