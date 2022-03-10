Запасы иностранных инсулинов на складах в России достигают общего годового объема поставок таких препаратов в 2021 году. Такое заявление в четверг, 10 марта, сделал Минздрав России в ответ на слухи о дефиците жизненно важного препарата.
«По данным мониторинга Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как „Новорапид“, „Фиасп“, „Хумалог“, на российских складах производителей и дистрибуторов, в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объему их поставок в нашу страну в 2021 году», — сообщает пресс-служба Минздрава России.
Кроме того, основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили, что планируют продолжать поставки на российский рынок.
«Лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом первого типа не вызывает тревоги», — подчеркивают в Минздраве.
Получить инсулин пациенты по-прежнему могут бесплатно по рецепту врача.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города