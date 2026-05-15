Минздрав включил ведение дневника благодарности в рекомендации по ЗОЖ

Ведомство выпустило подробные правила здорового образа жизни: от плотного завтрака до 7 тысяч шагов и дыхательной гимнастики

Министерство здравоохранения России разработало и опубликовало официальные рекомендации по ведению здорового образа жизни. В перечень вошли как традиционные советы по питанию и физической активности, так и необычные пункты — например ведение дневника благодарности.

Согласно новым рекомендациям, завтракать нужно плотно и в течение часа после пробуждения. Промежутки между основными приемами пищи должны составлять 4—5 часов, а перекусы рекомендуется исключить.

В рацион также следует добавлять не менее 400 граммов некрахмалистых овощей в день, а в каждый прием пищи — рыбу и орехи. Предпочтение стоит отдавать нежирным сортам птицы и мяса. Под запретом — полуфабрикаты, сладкие напитки и белый хлеб.

Физическая активность, по нормам Минздрава, должна включать не менее 7 тысяч шагов в день, аэробные тренировки общей продолжительностью от 150 минут в неделю и 2—3 силовых занятия.

Оптимальная продолжительность сна — 7—9 часов.

Особое внимание в рекомендациях уделено борьбе со стрессом. Для его нивелирования ведомство советует ежедневно выполнять дыхательные упражнения в течение 10—15 минут, совершать 20‑минутные вечерние прогулки, а также вести дневник благодарности.