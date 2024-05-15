Минздрав составил список лекарств, влияющих на вождение автомобиля

Однако строгого запрета на прием таких средств по‑прежнему нет

Минздрав России составил перечень лекарственных препаратов, притупляющих внимание человека, который находится за рулем.

В список попали, к примеру, такие популярные средства, как «Супрастин», «Спазмалгон», «Кетанов», «Солпадеин», «Максиколд», «Корвалол», «Фервекс», «Терафлю», «Антигриппин» и даже легендарная «Звездочка». Всего в документе несколько десятков наименований.

Первоначально список был подан СМИ как перечень запрещенных лекарств при управлении транспортным средством. Однако в ведомстве уточнили, что только рекомендуют не употреблять перечисленные лекарства, если вы за рулем. Официального запрета на них для водителей, а также штрафов не предусмотрено.

«Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и так далее носит информационный характер. Он не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение», — поясняется в официальном телеграм-канале Минздрава.

По словам медиков, некоторые лекарственные препараты действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, так как снижают быстроту реакции и вызывают сонливость. Садиться за руль после их приема не рекомендуется.

Ранее в социальных сетях был опубликован список лекарств, после приема которых якобы запрещается садиться за руль.