Минздрав России заявил об опасности кондиционеров во время коронавирусной пандемии

В ведомстве призывают чаще проветривать помещения

Минздрав России призвал ограничить использование кондиционеров во время пандемии. Специалисты считают, что сплит-системы комнатного типа могут способствовать распространению новой инфекции, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«Чтобы снизить риск распространения новой коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей, в магазинах, учреждениях культуры, в образовательных учреждениях, в медицинских организациях, на общественном транспорте и так далее необходимо свести к минимуму использование кондиционеров комнатного типа. Предпочтение стоит отдавать естественной вентиляции в максимально возможных объемах», — заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

При работе сплит-систем рециркуляция воздуха идет без забора наружного воздуха. Это способствует накоплению и распространению в помещении мелкодисперсных частиц и поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля.

Тогда как естественная вентиляция и регулярное проветривание помещений позволяют снизить концентрацию вируса и риск заражения COVID-19. Посетителям магазинов и других общественных мест, где работают кондиционеры, Минздрав советует носить маски.