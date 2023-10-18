Минздрав России определил правила смены пола у детей

Ожидается, что они вступят в силу весной 2024 года

Минздрав России определил правила, по которым разрешат менять пол ребенка. Пока это только законопроект, предлагаемый к обсуждению. Правила должны вступить в силу с 1 марта 2024 года, сообщает «Парламентская газета».

Летом 2023 года президент страны Владимир Путин подписал закон о запрете операций по смене пола. Теперь проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства для смены пола в России больше нельзя. Но операции будут проводить детям по медицинским показаниям.

Выдавать разрешения на операции по смене пола у детей при половых аномалиях или других заболеваниях смогут пять медицинских организаций, подведомственных Минздраву. Это Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) эндокринологии, НМИЦ здоровья детей, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова и Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.

Вердикт будут выносить члены врачебной комиссии медучреждения, куда войдут акушер-гинеколог, генетик, детский уролог-андролог, детский эндокринолог, педиатр, детский психиатр и медицинский психолог.