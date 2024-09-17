Минздрав РФ взял на контроль состояние школьников, пострадавших после нападения в Челябинске

Школьники продолжают лечение в областной детской больнице

Два ребенка, пострадавшие в результате нападения одноклассника в Челябинске, остаются в реанимации. Девочки в сознании, состояние стабильное. Один ребенок в профильном отделении, получает все необходимое лечение, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Школьники продолжают лечение в областной детской больнице. Сегодня министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская лично осмотрела их.

«На вторник, 17 сентября, запланированы контрольные обследования и повторные консультации с главными специалистами», — рассказали в министерстве.

Состояние пострадавших находится на контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера, также информация о них направляется в федеральный Минздрав.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что после ЧП в челябинской школе депутаты Госдумы обсуждают возможность передать Росгвардии полномочия по охране школ.